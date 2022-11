Fest der St.-Antonius-Gilde : König Willi van Well feiert großen Galaball in Kevelaer

Diözesanschülerprinzessin Ashley Faahsen, Käthi Wolters, König Willi van Well, Adjutant Henk Willems mit Gattin Regina und Vorstand. Foto: St. Antonius Gilde

Kevelaer Einen unterhaltsamen Abend verlebte jetzt die St.-Antonius-Gilde bei einem Festabend in der Josef-Schotten-Schützenhalle. Die Stimmung erreichte schnell den Höhepunkt.

Getreu dem Programm der Bezirksregierung Düsseldorf „Neustart Miteinander“ feierte die St.-Antonius-Gilde zu Ehren ihres amtierenden Königs Willi van Well seinen Königs-Gala-Ball.

Präsident Wolfgang Toonen eröffnete den Abend mit seiner Begrüßungsrede und hieß zunächst die Ehrengäste willkommen.

Der König hatte eingeladen, und zahlreiche Gäste waren gekommen. Er begrüßte die Familien des Königs- und Adjutantenpaares und alle Schützenbrüder der Gilde mit ihren Frauen. Ein besonderer Dank ging an die Freunde von der St.-Petrus-Gilde, die wieder den Ausschank an dem Fest übernahm. Für Stimmung sorgte die Band „Partysound“, die durch den Abend führte.

Die Partyband, zwei Musiker plus Sängerin, gaben Vollgas. „Und mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass die Stimmung schnell ihren Höhepunkt erreichte und am gesamten Abend auch nicht abfiel“, heißt es. Am späten Abend fand der Ball dann ein Ende, aber erst nachdem die Band ein paar Zugaben gegeben hatte.

„Nicht unerwähnt sollte der Ort, die Josef-Schotten-Schützenhalle, sein. Ein hervorragender Platz, auch gediegene Feste zu feiern“, so die Schützen. Das Petrus-Canisius-Haus könne ab jetzt leider nicht mehr von der Gilde genutzt werden.

Beim Vogelschießen 2022 hatten zwei Schützenbrüder um die Würde des Königs gerungen. Charles Verheyden und Willi van Well. Es war ein spannender Wettkampf, und natürlich gehörte auch das nötige Quäntchen Glück dazu. Am Ende setzte sich Willi van Well durch. Zur Seiten stehen ihm sein Schwager und Mannschaftskollege, Adjutant Henk Willems mit Ehefrau Regina.

Schon 1984 wollte er König werden, was ihm damals nicht vergönnt war. Er legte eine kleine Königsanwärterpause ein, hat sich rund 40 Jahre ausgeruht und startete in diesem Jahr erneut durch. Nun genießt er es, die Königswürde der Gilde gemeinsam mit seinem Adjutanten Henk Willems zu vertreten. Mit Stolz trägt er die Königskette. Auch er hat wieder dazu beigetragen, dass diese Kette erweitert wurde: eine siebeneckige Grundform, an der linken Seite die Gedenkstätte am alten Gildenkamp, daneben ein Eimer, eine Maurerkelle und ein Vorrat Sand. Die Kette trägt den Schriftzug „König 2022“ und auf der Rückseite die Gravur „Adjutant Hendrik Willems“.

(RP)