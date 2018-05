Kevelaer: König Rafael Derks regiert Twisteden

Kevelaer Zum ersten Mal stehen drei Ministerpaare dem Regentenpaar zur Seite.

Traditionell trafen sich am Himmelfahrtstag die Mitglieder der St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden, um ihre neuen Majestäten zu ermitteln. Am Schießstand am Huxenweg, den im Laufe des Nachmittags zahlreiche Gäste säumten, ging es um die Nachfolge des noch amtierenden Königs Siegmund Schlutt und seiner Minister Daniel Witte und Alexander Hecks.