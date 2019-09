Kevelaer : KoBü-Flimmern mit einem kleinen, grünen Drachen

Das Konzert- und Bühnenhaus versorgt die Kinofans mit frischem Popcorn und kühlen Getränken. Foto: Service-Center - Stadtmarketing und Kultur

Kevelaer Am Freitag, 20. September, um 17 Uhr, findet das beliebte „KoBü-Flimmern“ in der Öffentlichen Begegnungsstätte statt. Das Filmeschauen ist bei Familien sehr beliebt. Für alle Serien- und Musicalliebhaber zeigt das Stadtmarketing am genannten Freitagnachmittag einen Animationsfilm über einen beliebten, grünen Musicalhelden.

Der kleine Drache Tabaluga lebt mit seinem besten Freund, dem Glückskäfer Bully, und seinem Ziehvater, dem Raben Kolk, im idyllischen Grünland.

Es könnte alles so schön sein, doch Tabaluga will es nicht gelingen, sein Feuer zu entfachen. Das ist für einen Drachen eine ganz schön schlimme Sache. Auf der Suche nach seinem Drachenfeuer macht er sich zusammen mit seinem Freund Bully auf den Weg nach Eisland. Dabei lernt er den Eisbären Limbo und die schöne Eisprinzessin Lilli kennen. Durch sie entdeckt Tabaluga die Macht der Liebe, die endlich auch sein Feuer zu entzünden vermag. Dank Lilli ist er nun stark genug, sich dem bösen Schneemann Arktos zu stellen.

Der Filmtitel darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Dieser kann aber beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 02832 122990 erfragt werden.

Wer regelmäßig über das Kinoprogramm informiert werden möchte, kann seine E-Mail-Adresse unter stadtmarketing@kevelaer.de zur Verfügung stellen und verpasst so keinen Termin mehr.