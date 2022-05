Festival in Weeze : Das sind die nächsten Bands für San Hejmo in Weeze

Weeze Über Vielfalt im Programm dürfte sich bei San Hejmo niemand beschweren. Die Künstler sind bunt gemischt. Auch Querbeat und der Streaming-König Knosse kommen nach Weeze.

Die Parookaville-Macher planen in diesem Jahr gleich zweigleisig. Während die Vorbereitungen für das Electro-Dance-Festival bereits auf Hochtouren laufen, wird gleichzeitig weiter am Programm für San Hejmo gestrickt. Wie berichtet, gibt es das Festival in diesem Jahr zum ersten Mal. Auch San Hejmo findet am Airport Weeze statt, auch San Hejmo wird von den Parookaville-Machern organisiert. Der Unterschied ist allerdings, dass San Hejmo nur ein Tages-Event ist und dort zudem der Schwerpunkt auf Rock und Pop liegt. Nachdem bereits feststand, dass unter anderem Materia, Giant Rooks, Loredana und Felix Jaehn bei San Hejmo spielen werden, gaben die Organisatoren jetzt die nächsten Künstler bekannt.