Beteiligung an Aktionswoche : Der Klostergarten Kevelaer blüht jetzt auf

Kevelaer Die Einrichtung ist einer von insgesamt 22 Ausstellungsorten der sechsten Landpartie am Niederrhein. Die Bewohner bekamen Wildblumensamen.

Bis zum 13. Juni finden die bundesweiten Aktionstage des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus „Miteinander – Füreinander“ statt. Bereits zum dritten Mal laden Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland ein, ihre Angebote kennenzulernen. Unter dem Motto „Zeit für Miteinander“ sind viele Aktionen und Veranstaltungen geplant. Das Mehrgenerationenhaus Klostergarten beteiligt sich mit der Aktion „Der Klostergarten blüht auf“ und mit der Teilnahme an der „Landpartie am Niederrhein“.

Das Bundesfamilienministerium gab am 28. Mai, dem Tag der Nachbarn, den digitalen Startschuss für die bundesweiten Aktionstage Mehrgenerationenhaus 2021. Während des zweiwöchigen Aktionszeitraums zeigen digitale und hybride Formate sowie Vor-Ort-Aktionen unter freiem Himmel, wie das nachbarschaftliche und gesellschaftliche Miteinander auch und gerade in Coronazeiten geht.

Zum Auftakt wurden die Bewohner im Quartier Klostergarten mit bunten Papiertüten beschenkt. Unter anderem finden sich darin Wildblumensamen. So soll in den nächsten Wochen der Klostergarten nicht nur durch das Wiederstattfinden von gemeinsamen Aktionen aufblühen, sondern auch durch das gemeinsame Säen vieler bunter Blumen.

Die große Hoffnung ist, dass sich am 12. und 13. Juni auch die Türen des Klostergartens wieder öffnen dürfen und die Besucher der „Landpartie am Niederrhein“ zu Gast sein werden. Der Klostergarten ist einer von insgesamt 22 Ausstellungsorten der sechsten Landpartie am Niederrhein. Neun lokale Künstler stellen ihre Werke im mediterranen Innenhof des Klostergartens an diesem Wochenende aus und freuen sich auf zwei Tage voller Begegnungen.