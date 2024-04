Kloibers Wirtshaus eröffnet am Samstag Kloiber wollen Österreich nach Xanten bringen

Es war ein Dauergesprächsthema in Geldern: Wann kehren Tim und Jenny Kloiber in die Gastronomie zurück. Nachdem sie ihr Restaurant im Golfclub Schloss Haag Ende 2022 aufgegeben hatten, gab es immer wieder Gerüchte, welches Lokal die mittlerweile in Walbeck lebende Familie übernehmen könnte. Dabei hatten die Beiden im Bereich Gastronomieservice einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen.