60 Jahre Kljb Winnekendonk-Achterhoek : Ein tierischer Nachmittag mit der Landjugend

Winnekendonk Allein der kurze Weg zum Hoffest macht einiges an Eindruck. Vom Parkplatz aus wird man nicht nur mit Strohmännern und einem Banner mit dem Aufdruck „Kuhten Tag“ begrüßt. Auch eine Reihe von Traktoren, in allen Farben und Formen, sind rechts und links aufgestellt.

Pastor Andreas Poorten sprach darin unter anderem von der Schönheit der Schöpfung Gottes. Aber er betont auch den Wert von dem, was Menschen leisten und produzieren. Im Speziellen galt das an diesem Tag für das Hoffest. Schließlich hat sich die Landjugend ein buntes Programm für Jung und Alt überlegt, mit dem Ziel, beiden Altersgruppen das Leben am Hof näher zu bringen. Für die Erwachsenen gab es so die Möglichkeit, stündlich an einer Führung teilzunehmen. Kinder hatten dagegen eher an der Rallye Spaß, bei der sie verschiedene Stationen abklapperten und hoffentlich auch etwas an Informationen mitnahmen.