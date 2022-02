Klimwandel am Niederrhein : Klima beeinflusst den Flug der Wildgänse

Über den Wolken: eine Formation von Zwerggänsen, die aber am Niederrhein recht selten sind. Foto: Bio-Station

Niederrhein Erst im Januar sind alle sibirischen Wintergäste am Niederrhein eingetroffen. Grund könnten die steigenden Temperaturen in der Arktis sein. Fachleute schließen nicht mehr aus, dass die Gänse irgendwann ganz wegbleiben.

Von Bernfried Paus und Sebastian Latzel

Sind Gänse faul? Bettina Blöß muss bei der Frage schmunzeln. „Faul, würde ich das nicht nennen, vielleicht eher energieeffizient“, sagt die Biologin vom Naturschutzzentrum des Kreises in Rees-Bienen. Und das heißt dann ganz praktisch: Die Vögel machen da Pause, wo es was zu fressen gibt. Und da es inzwischen auf der Tour an den Niederrhein unterwegs an immer mehr Orten auch genug Futter gibt, dauert es länger, bis die Gänse dann wieder hier bei uns auftauchen. „Weil es insgeamt wärmer ist, fliegen sie auch erst später los und kommen dann auch erst später bei uns an“, so die Gänseexpertin. Zudem seien Gänse zwar dem Winterquartier treu und hätten ihre festen Flugrouten. Doch auch sie passen sich an. „Gänse lernen schnell. Wichtig für sie ist vor allem, wo sie ausreichend Futter finden.“

Das Naturschutzzentrum hat nur einen Teil des Niederrheins im Blick. Doch auch hier war es so, dass die ersten Tiere zwar am 19. September und damit zehn Tage früher als im Vorjahr kamen, aber danach kamen erst mal kaum Vögel nach. Erst im November gingen die Zahlen hoch. Für die Naturschützer steht fest: „Die große Masse kommt inzwischen später an.“

Gezählt hat gerade die Biologische Station in Wesel: Die Biologen dort haben bei der letzten Zählung Mitte Januar über 110.000 arktische Gäste am Niederrhein festgestellt: etwa 100.000 Blässgänse, 11.000 Weißwangengänse und rund 1500 Saatgänse. Die Zahlen entsprechen denen der letzten Jahre weitgehend. Zuvor hatte es bei den Ornithologen eine Menge Stirnrunzeln gegeben, weil die Mengen der gefiederten Gäste deutlich hinter den Erfahrungswerten zurückblieben.

Auch wenn im Frühherbst immer erst ein Teil der Vögel eintrifft, seien es im Oktober unterm Strich mit weniger als 17.000 Wintergänsen doch erstaunlich wenig gewesen, so Thomas Traill von der Biologischen Station in Wesel. Im November und Dezember habe sich „der magere Eindruck bestätigt“. Zwar seien es zum Jahresende immerhin rund 67.000 Wildgänse gewesen. Doch um diese Zeit würden in manchen Wintern schon sechsstellige Zahlen erreicht. Erst im Januar sei diese Größenordnung erreicht worden.

Im Winter am Niederrhein seit Jahren ein vertrautes Bild: wachsame Blässgänse im Grünland. Foto: Bio-Station

Über die Gründe könnten nur Vermutungen angestellt werden. Als Erstes steht immer das Wetter im Verdacht. „Solange es im Brutgebiet in Nordrussland warm und schneefrei bleibt, gibt es für die Gänse wenig Anlass zum Aufbruch“, so die Experten. „Erst wenn dichter Schnee sie an der Nahrungssuche hindert, müssen sie ausweichen.“ In der Regel gehe die Reise dann schnell: Binnen einer Woche, manchmal sogar in nur zwei Tagen, würden die Vögel die 3000 Kilometer von der arktischen Insel Kolgujew bis an den Niederrhein zurücklegen.

Einige kämen auch aus der noch einmal 1500 Kilometer weiter östlich gelegenen Taimyr-Region. Da die Erderwärmung die Arktis besonders stark aufzuheizen drohe, so Traill, dürften die Gänse in Zukunft immer öfter verspätet nach Europa ziehen und am Niederrhein landen. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Überwinterungsgebiete über kurz oder lang vom Niederrhein weg verlagern.

Bis vor einigen Jahrzehnten gab es hier kaum Blässgänse. Falls der Brutbestand auf Kolgujew abnehme oder die Tiere andere Quartiere für sich entdecken würden, könne das eines Tages wieder so sein. Zumindest bei manchen Arten werde aus verschiedenen Gründen mit Rückgängen gerechnet. Die Rothalsgans – ein sehr seltener Wintergast – sei ein Beispiel. Sie niste gut versteckt in felsigen Lagen in der Nähe von Greifvogelnestern, weil andere Beutegreifer wie der Polarfuchs diese meiden würden. „Es ist denkbar, dass diese Standorte durch das Abschmelzen des Permafrostes verschwinden“, so der Biologe.

Anders sehe es bei der Zwerggans aus, die in niederrheinschen Gefilden noch seltener auftaucht. „Sie braucht mehr noch als andere Gänse offene, spärlich bewachsene Flächen und leidet deshalb empfindlich unter einem Verbuschen der Tundra“, erläutert Traill. Auch die Einwanderung des Rotfuchses in die Arktis könne für am Boden brütenden Gänse zum Problem werden. Offenbar würden Rot- und Polarfuchs einander nicht verdrängen. Also könnten dort bald noch mehr Füchse nach Gänseeiern schnüffeln.