Auszeichnung durch Westenergie : Klimaschutzpreis für Bücherei in Weeze

Klimaschutzpreis für Bücherei in Weeze

Weeze Seit vielen Jahren zeichnet Westenergie mit dem Klimaschutzpreis regelmäßig zahlreiche gute Ideen und vorbildliche Aktionen aus dem lokalen und regionalen Umfeld aus.

Die Bücherei St. Cyriakus hat den ersten Platz und damit 400 Euro beim Klimaschutzpreis von Westenergie gewonnen. Die Bücherei hat ihre Jugendbuch-Abteilung renoviert, neue Bücherregale aufgestellt und die alten Leuchtstofflampen gegen neue energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht. Die Sachbuchthemen wurden hinsichtlich Klimaveränderung und Umweltschutz für alle Altersgruppen erweitert. In Workshops können Kinder jetzt unter Anleitung die Pflanzkübel vor der Bücherei mit bienenfreundlichen Pflanzen und Blumen bestücken und im Rahmen einer Patenschaft sich um die Blumen kümmern. Rabea Pricken und Wilma Wirooks, Mitarbeiterinnen der Bücherei, sind davon überzeugt, dass man auch mit kleinen Veränderungen das Klima und die Umwelt verbessern kann.

Den zweiten Platz und damit 300 Euro erhält das Royal Air Force Museum Laarbruch. Die Museums-Verantwortlichen haben 2019 nach und nach die Beleuchtungskörper in den Ausstellungsräumen ausgetauscht und mit LED-Lampen bestückt. So sind in der Kirche St. Peter´s die 12 Kronleuchter mit energiesparende Lampen bestückt worden, der Kinosaal Astra hat sechs energiesparende Strahler erhalten und die LED-Außenbeleuchtung wurde mit Bewegungsmeldern versehen.