Junge aus Kevelaer in Kleve verletzt : Frau fährt Zweijährigen an und kümmert sich nicht um ihn

Frau fährt Zweijährigen an und kümmert sich nicht um ihn

Junge aus Kevelaer in Kleve verletzt

Kevelaer/Kleve Der Junge aus Kevelaer wurde vom Auto am Bein erwischt. Die Fahrerin hielt zwar an, kümmerte sich aber nur um ihren Wagen und fuhr weiter.

Nach einem Unfall, bei dem ein Zweijähriger leicht verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt dringend nach Zeugen. Wie Polizeisprecherin Manuela Schmickler berichtet, war der Junge aus Kevelaer am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Vater in Kleve unterwegs gewesen. Die beiden kamen zu der Zeit aus einem Geschäft, und der Junge lief vor seinem Papa auf dem Gehweg der Hagschen Straße in Richtung Fahrbahn.