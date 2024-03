Proklamation auf dem Heimatabend in Wetten Klemens Marten ist Festkettenträger

Das Programm, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wettener Vereinen gestaltet wurde, bot eine tolle Vielfalt. Der Kirchenchor sorgte mit seinen Darbietungen für Stimmung, während das Heimatquiz das Wissen der Besucher über die Geschichte und Geografie ihrer Heimat auf die Probe stellte. Mundartvorträge rundeten das kulturelle Angebot ab und ließen die Zuhörer in die Welt der heimischen Sprache eintauchen. Doch den Höhepunkt des Abends bildete die Proklamation des Festkettenträgers, der von Fabian Clasen bekanntgegeben wurde. „Bevor ich verrate, wer dieses Jahr die Festkette tragen wird, möchte ich sagen, wie stolz und froh ich bin, Mitglied in diesem Verein zu sein. Die Jugendarbeit läuft, wir veranstalten wieder ein Weinfest mit der Landjugend zusammen und wir sind sehr glücklich mit unserem neuen Dirigenten Paul Gregoor", sagte Clasen. Es folgten einige Hinweise auf den neuen Festkettenträger. Dann kam die Auflösung: Die Ehre wird Klemens Marten zuteil. Marten, der seit vielen Jahren dem Musikverein angehört, wurde von seinen Vereinskollegen als Mensch gewürdigt, der für Zusammenhalt und Engagement steht. Er war bereits Jugendwart unter Franz Bernd Kösters und führt den Musikverein seit Jahren als musikalischer Leiter auf der Straße und bei vielen anderen Auftritten an. Zusätzlich dazu war er insgesamt 19 Jahre lang der erste Vorsitzende.