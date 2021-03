Klares Votum der Politik in Kevelaer : Kein Aussetzen der Umbau-Pläne zu Peter-Plümpe-Platz

Klares Votum der Politik in Kevelaer

Kevelaer Die Politik hat ein klares Votum getroffen: Sie lehnte den Antrag der FDP auf ein Moratorium ab. Damit läuft das Verfahren zur Neugestaltung der Fläche weiter.

Es war eine mehr als emotionale Debatte im Hauptausschuss, der wegen Corona in Vertretung des Rates tagte. Am Ende stand eine klare Entscheidung. Die Politiker votierten fast komplett gegen den Antrag der FDP auf ein Moratorium. Damit wollten die Liberalen ein Aussetzen der Planungen zur Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes erreichen.

Gerade in Corona-Zeiten sollten die Händler durch die Zeit des Umbaus nicht noch mehr gebeutelt werden, zudem könne man noch einmal über die Zahl der Parkplätze nachdenken, so die Argumentation der FDP, die Jan Itrich vortrug. Am Ende stimmte aber nur die FDP selbst für diesen Antrag.