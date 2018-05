Kevelaer: Kirmesfeier mit Schützen und Festkettenträger

Kevelaer Ganz Wetten steht im Zeichen der Kirmes am kommenden Wochenende. Die Feiern beginnen am Freitag, 25. Mai, mit dem Antreten der St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk im Bürgerpark. Nach Parade, Fahnenschwenken und kleinem Umzug laden die Schützen ein zum Königsgalaball im Knoase-Saal.

Zur Kirmeseröffnung am Samstag, 26. Mai, gibt es einen Festgottesdienst. Im Anschluss daran heißt es Aufsitzen zum Umzug des Reitervereins "von Bredow" Wetten. Gegen 17.30 Uhr erfolgt der Fassanstich auf dem Friedensplatz. "Sattel-Fest" heißt es abends im Knoase-Saal. Es spielt die Band "Dolce Vita".

Mit einem Ständchen am Josef-Haus startet der Festtag am Sonntag, 27. Mai. Ab 14 Uhr darf mitgemacht werden bei der "Jedermann-Olympiade". Dazu antreten können Gruppen von fünf bis zehn Personen im Alter von sechs bis 99 Jahren. Siegerehrung und Kirmesverlosung stehen für 17 Uhr an. Danach heißt es "Satteltrunk" beim Bäcker zur Musik der Band "Akustikausbau".