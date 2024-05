Kirmes und Königsgalaball Wetten feiert seinen Thron

Noch bis Mittwoch feiert Wetten seine Kirmes. Der Freitagabend gehörte ganz dem aktuellen Thron. König ist Georg van Bebber, besser bekannt als „Bomber“. Er hat zu seinen Ministern Ernst Selders und Markus Heinen ernannt. Gemeinsam mit den Frauen, Königin Ulla und den Ministerinnen Petra und Silke, zogen sie zu dem Königsgalaball in den Knoase-Saal. Vorher zog die St.-Franziskus-Bruderschaft im Bürgerpark zum Fahnenschwenken und zur Parade auf. Damit wurde ein wundervoller Auftakt für die Kirmestage gegeben. Die dauern noch bis Mittwoch. Einer der Höhepunkte ist am Montag die Übergabe der Festkette an Klemens Marten auf dem alten Schulhof. Adjutantin ist Sybille Quinders-Bereths. Festgebender Verein ist in diesem Jahr der Musikverein Wetten.