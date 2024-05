Höhepunkt der Kirmes Festkette in Kevelaer feierlich übergeben

Zum feierlichen Einzug in die Kirche griff Domorganist Elmar Lehnen an der Seifert-Orgel die Marschrhythmen des Festumzugs auf und spielte „Dem Land Tirol die Treue“. Dieses Stück habe Georg Seegers einst für Kevelaer umgeschrieben und es sei seitdem ein Mottolied des Musikvereins, wie Lehnen mitteilte. Nicht wenige Gottesdienstbesucher sangen sogleich mit. Der neue Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann sagte zur Begrüßung: „Kirmes in Kevelaer kann man nicht erklären, man muss sie fühlen und erleben.“ Er betonte, dass in Kevelaer so viele Menschen in Vereinen aktiv seien, was auch bedeute, dass sie in Freude und im Leid bereit seien, zusammen zu halten. In seiner Predigt beschrieb er den Kapellenplatz als einen Ort, an dem Menschen aus der ganzen Welt zusammenkämen. „Am Kapellenplatz kommt in dieser Stadt keiner vorbei, auch nicht am Gnadenbild, man muss sich dazu verhalten. Und man kann sich berühren lassen vom Spirit dieses Platzes.“