Start der Kirmessaison im Kreis Kleve Schausteller suchen dringend Personal

Gut zwei Jahre hatten die Schausteller ordentlich zu kämpfen. 2020 und 2021 brachen die Einnahmen so gut wie weg. Corona legte auch die Karussells und Achterbahnen lahm. Geld wurde knapp und mancher sah sich gezwungen, sein Geschäft zu verkaufen. Die Saudis schlugen besonders kräftig zu und kauften Achterbahnen und Wildwasserrutschen in Deutschland auf. Sogar Geräte wie eine Riesenschaukel, die auch schon auf der Kirmes in Geldern gestanden hatte, wurden nach Saudi Arabien transportiert.