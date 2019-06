Winnekendonk : Per Rad zur Kirmes in Winnekendonk

Winnekendonk Vom 28. Juni bis 2. Juli wird in dem Kevelaerer Ortsteil gefeiert. Neu bei dem Fest ist die Tour zu den Residenzen am Samstag. Auf dem Weg zu den drei Stationen liegen schön geschmückte Häuser.

Dazu sind alle eingeladen. „Wir haben davon aus Sevelen gehört“, sagt Anne Teller-Weyers. Die Idee kam auf, weil der Kirmesumzug nicht bis zur Wohnstätte der Festkettenträgerin zieht, weil es fünf Kilometer extra bedeutet hätte. Aber die schön geschmückte Residenz soll sich trotzdem keiner entgehen lassen. „Gerade für die Nachbarschaften, die sich einen Ast abschmücken, ist das auch eine Ehre“, sagt Minister Thomas Lohmann. Weil drei Vereine an den Feierlichkeiten der diesjährigen Kirmes beteiligt sind, wird auch an drei Residenzen Station gemacht. Die Gesamtstrecke beträgt zehn Kilometer. Um neue Kraft für den Rest des Weges zu tanken, und weil es ein Stück Tradition zur Kirmes ist, gibt es an jeder Residenz einen Schnaps. Bei Festkettenträgerin Anne Teller-Weyers wird der Jubiläumsschnaps „Bäuerchen“ ausgeschenkt. Bei Rainer Mott in der Binnenheide, dem amtierenden König der St.-Maria-Schützenbruderschaft Achterhoek, gibt es den „300er“ ins Glas. Danach geht es zum Königspaar der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, Boris und Sabine Weber. Dort wartet der „Schützling“ darauf, in die Gläser gegossen zu werden. „Alles kann, nichts muss“, sagt Festkettenträgerin Anne Teller-Weyers zum hochprozentigen Empfang an den Residenzen, der genossen werden kann, aber nicht muss. „Man sollte gut gefrühstückt haben“, lautet ihr augenzwinkernder Rat.

Samstag Neben der Tour wird am Samstag, 29. Juni, zur Vorabendmesse in die St.-Urbanus-Kirche Winnekendonk durch die KLJB eingeladen. Um 20 Uhr ist außerdem „Dans op de Deel“ mit Foto-Box und Live-Musik. Karten kosten im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse acht Euro. Vorverkaufsstelle ist die Lottoannahmestelle Leonie Borghs- Sabolce und die Volksbank an der Niers in Winnekendonk.

Los geht es um 11 Uhr am Samstag ab dem Festzelt. Auf dem Weg zu den drei Stationen liegen auch die schön geschmückten Häuser der anderen Thronmitglieder. „Es geht vor allem um Gemeinschaft“, freut sich Ministerin Martina Lohmann auf die Aktion. Das Zusammensein im Ort wird von Freitag, 28. Juni, bis Dienstag, 2. Juli zelebriert. Los geht es am Freitag mit dem Fassanstich um 17 Uhr im Festzelt. Der Festumzug startet um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr ist der Königsgalaball der St.-Sebastianus-Bruderschaft. Sonntag geht es um 10 Uhr weiter. Dann beginnt die Heilige Messe in der St.-Urbanus-Kirche Winnekendonk. Ab 11 Uhr wird zum musikalischen Frühschoppen eingeladen mit dem Musikverein Winnekendonk und dem Musikverein Wetten. Für Kinder kommt Ballonkünstler Mr. Green vorbei, es gibt einen Eiswagen und eine Hüpfburg. Montag geht es in großen Schritten dem Höhepunkt, der Festkettenübergabe an Anne Teller-Weyers und ihrem Adjutanten Christian Ripkens um 16.45 Uhr im Bürgerpark, entgegen. Vorher heißt es aber: früh aufstehen. Bereits um 6 Uhr startet der Tag mit dem traditionellen Wecken durch den Musikverein. In der St.-Urbanus-Kirche findet um 15.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Eine Stunde später, um 16.30 Uhr, treten alle Vereine auf dem Alten Markt an und ziehen zum Bürgerpark. Um 16.45 Uhr ist dort die Festkettenübergabe. Nach dem festlichen Kirmesumzug beginnt um 18 Uhr der Festball der Geselligen Vereine. Dienstag singt Monika Voss beim bunten Nachmittag für Senioren. Ab 14 Uhr ist das Kirmes-Café der St.-Sebastianus-Bruderschaft mit Unterstützung der kfd Winnekendonk. Der Eintritt ist frei. Um 17.30 Uhr treffen sich der Vertreter der Geselligen Vereine und alle Bürger, um die Festkettenträgerin abzuholen. Um 17.45 Uhr erfolgt die Rückgabe der Festkette in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Den Abschluss der Kirmestage bildet das Verbrennen der Kirmespuppe.