Gefeiert wird vom 2. bis 7. Juni Wetten feiert seine Kirmes

Der Kirmessamstag wird mit einem Festgottesdienst eingeläutet. Beginn ist um 16 Uhr. Anschließend ist die Kirmeseröffnung und der Festumzug. Um 17.30 Uhr erfolgt der Fassanstich auf dem Friedensplatz. Ab 20 Uhr startet die Kirmesfeier mit der Band „42 Frogs“ im Knoase-Saal. Sonntag um 11 Uhr wird es ein Ständchen für die Bewohner des Josef-Hauses in Wetten geben. Um 14 Uhr ist die Einsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeuges auf dem Friedensplatz. Im Anschluss findet die Dorfolympiade statt. Um 17 Uhr ist die Kirmesverlosung mit Siegerehrung. Ab 19 Uhr darf wieder getanzt werden. Beim Bäckerabend auf dem Marktplatz sorgt die Band „Jecksen Five“ für Musik. Am Montag darf sich auf das traditionelle Wecken um 6 Uhr gefreut werden. Um 9 Uhr wird das Festhochamt gefeiert. Im Anschluss gibt es den Umzug durchs Dorf zum alten Schulhof. Dort findet die Festkettenübergabe an Ludger Gipmans von der Feuerwehr statt. Der Löschzug Wetten ist festgebender Verein. Nach der Festkettenübergabe geht es zur gemeinsamen Feier in den Knoase-Saal. Für Musik sorgt DJ Stefan Ripkens.