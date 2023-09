Michael Withuis wird Festkettenträger Die Feuerwehr richtet die Weezer Kirmes 2024 aus

Folgerichtig gab es zwei Festkettenträger: Jonas Gorthmanns (Landjugend) und Maria von Husen (Landfrauen). „Ich möchte mich bei so vielen Leuten bedanken, in erster Linie bei unseren Nachbarschaften, bei allen, die uns bei der Organisation unterstützt haben“, sagt von Husen. „Das war vorher wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Und am Donnerstag hatte ich eigentlich gar nicht so Lust auf die Kirmes“, sagt Gorthmanns, „und jetzt sind die vier Tage vorbei. Danke euch allen. Es ist viel Stress, aber es macht auch wahnsinnig Spaß, eine Kirmes zu machen“. Er habe so viel Gemeinschaft erlebt, fügt Gorthmanns noch und schließt seine Dankesrede mit den Worten: „Es waren wunderschöne Tage.“