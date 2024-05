Attraktion auf der Kirmes in Kevelaer und Geldern „Excalibur“ – ein Gigant für zwei Millionen Euro

Es war die Frage, die die Organisatoren der Kirmes in den vergangenen Tagen umtrieb: Wohin kommt „Excalibur“? Das Mega-Gerät mit dem geschichsträchtigen Namen soll nämlich das Highlight der Kevelaerer Kirmes ab Christi Himmelfahrt sein, doch den passenden Platz zu finden, war gar nicht so einfach. Zunächst sollte die Riesenschaukel vor dem Kaufcenter am Roermonder Platz aufgestellt werden. Das funktionierte wegen fehlender Anschlüsse nicht. Jetzt werden die drei Sattelschlepper, die „Excalibur“ in Einzelteilen an den Niederrhein transportieren, an der Marktstraße halten. Dort soll am Montag mit dem Aufbau des Giganten begonnen werden.