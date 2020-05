Ausstellung im Museum Kevelaer : Die große Schau der Legosteine

Kevelaer Im Museum dreht sich jetzt alles um das legendäre Spielzeug aus Dänemark. Die neue Ausstellung wurde wegen der Corona-Krise ohne große Eröffnungsfeier gestartet. Viele haben Steine zur Verfügung gestellt.

Und gerade für die neue Ausstellung ist Corona das, was die Mitarbeiter am wenigsten gebrauchen können. Denn bei „Kleine Steine - große Steine“ stehen die legendären Legosteine im Fokus, die Generation begleitet haben. Und wer einen Legostein in Händen hält, will damit sofort etwas konstruieren.