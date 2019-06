Kinder in Kevelaer : Kita Wirbelwind feiert Welttag der Muttersprache

Weeze Zum Welttag der Muttersprache organisierte die Sprach-Kita Wirbelwind in Weeze ein Vorleseerlebnis für Groß und Klein, bei dem die Kinder Geschichten in unterschiedlichen Sprachen erleben konnten.

Renate Toonen, die für die Organisation der sprachbildenden Maßnahmen in der Kita zuständig ist, war es gelungen, zu diesem Tag Mütter zu gewinnen, die den Kindern Bücher in ihrer Muttersprache vorlasen. Somit konnten die Kinder in kleinen Gruppen Geschichten in deutscher, niederländischer und polnischer Sprache lauschen.

Die Sprach-Kita Wirbelwind nimmt seit zwei Jahren am Bundesprogramm Sprach-Kitas „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ teil. Seitdem gehört mit Renate Toonen zusätzlich eine Sprachfachkraft zum Team. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der alltagsintegrierten Sprachbildung, die in vielen kleinen Situationen stattfindet. Zusätzlich werden die Handlungsfelder inklusive Pädagogik sowie Zusammenarbeit mit Familien behandelt. Vielfalt anzuerkennen, sich mit Vorurteilen auseinanderzusetzen und die Familien stärker in den pädagogischen Alltag einzubeziehen – all das wirke sich positiv auf die sprachliche Bildung und Entwicklung der Kinder aus. Unterstützt wird die Sprachbildung mit besonderen Angeboten wie beispielsweise dem Vorlesen in der Muttersprache oder Besuchen in der Bücherei.