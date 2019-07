Musikverein : Tierisch guter Ausflug in Weeze

Weeze Der Ausflug der Nachwuchsmusiker des Musikvereins Weeze führte die Kinder und Jugendlichen in den Tierpark Weeze.

Musikalisch geht es an diesem Wochenende weiter. Am Sonntag, 7. Juli, lädt der Musikverein Weeze alle Interessierten von Nah und Fern ganz herzlich zum Freundschaftskonzert ein. Am und im Bürgerhaus Weeze erwarten sowohl kleine als auch große Besucher viele Möglichkeiten zum Spielen und Verweilen, Essen und Trinken. Die musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau besorgen die Musikvereine aus Walbeck und dem niederländischen Bergen. Unterhaltung ist also für jeden garantiert.