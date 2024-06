Kostenfreie Aktion des Kreises Kleve „Kinder-Sommer“ bringt Entdecker in die Wallfahrtsstadt

Für die Entdeckertour „Geocaching“ wird ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Smartphone benötigt. Zudem sollten die jungen Entdecker Stift und Papier dabei haben. Damit können sie sich bei Bedarf Notizen machen und beim Fund des Cashes in das Notizbuch eintragen. Die beiden Touren werden angeboten für jeweils 20 Entdecker im Alter von etwa elf bis 16 Jahren. Sie finden statt am Dienstag, 9. Juli, und am Montag, 5. August, jeweils ab 14 Uhr. Gestartet wird auf dem Platz vor der St.-Antonius-Kirche (Gelderner Straße) an den zwei Werbebannern mit dem Löwen Kleo und der Störchin Jette. Die Touren dauern gut zwei Stunden.