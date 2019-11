Gruseliges im Museum : Ganz besonders spannend: Nachts im Museum in Kevelaer

Kevelaer Kinder waren eingeladen, um mit Taschenlampen die Buchausstellung „Unendliche Geschichten“ zu erkunden. Die Veranstaltung kam bestens an.

Sie hingen alle mit ihren Köpfen über der Vitrine, leuchteten mit Taschenlampen die alten Märchenbücher und Buchseiten mit der geheimnisvollen Sütterlinschrift an. Sie lösten das Rätsel vom Eichhorn, fanden den Wolf und auch die „Erkenntnis“. Rund 20 Kinder und einige Erwachsene waren zur Familienführung „Nachts im Museum“ in das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer gekommen. Zum fünften Mal veranstaltete das Museum die beliebte Führung, und weil es der Halloween-Abend war, durften die Kinder verkleidet kommen: Sie trugen Zauberumhänge, Gruselmasken oder waren schaurig schön geschminkt. Wichtigstes Utensil war jedoch die Taschenlampe. Museumspädagogin Indra Peters führte die Gruppe durch die Ausstellungsräume, in denen sämtliches Licht ausgeschaltet war. Es galt, Entdeckungen zu machen mit der Taschenlampe, und das war für alle Teilnehmer von Anfang an ein spannendes Erlebnis, denn gerade der suchende Schein der Lampen brachte viele Dinge ans Licht, die man bei Tag vielleicht übersehen und kaum beachtet hätte. Die Sonderausstellung heißt „Unendliche Geschichten“ und zeigt seit dem 13. Oktober einen Teil der Buchsammlung Juliane Metzger.

Mit den Lichtkegeln der Taschenlampen aber wedelten sie alle gerne, und weiter ging es. Hinter einer Stellwand begegnete die Gruppe einem Geschichtenschreiber, der ganz verzweifelt war, weil er nicht die „richtige“ Geschichte schreiben konnte. Die Kinder hörten aufmerksam zu, als er ihnen ein Stück aus seiner Geschichte vorlas. „Aber die Geschichte gibt es ja schon“, rief eine pfiffige junge Zuhörerin und erkannte „Die Schöne und das Biest“. Ein bisschen gruselig war er schon, der Geschichtenschreiber, seine Taschenlampe leuchtete rot und er sprach in Rätseln. Weitere Zettel mit Aufgaben tauchten auf. Die Taschenlampenlichter irrten entlang der vielen Bücher an Wänden und in Vitrinen. Die Kinder wurden fündig auf Buchdeckeln oder aufgeschlagenen Seiten, hörten Geschichten aus dem „Wald der Tausend Schatten“, wo kleine Tiere plötzlich groß werden, und große klein. Gruselig wurde es zwischendurch, als ein unheimlicher Klavierspieler in der Dunkelheit Beethoven spielte. Aus verschiedenen Ecken waren schaurige Geräusche zu hören. Die Kinder fanden den Wolf in einem alten Bilderbuch mit dem Titel „Das Wölfchen“. Sie dachten schon, die Aufgabe sei erledigt, da sprang ein recht lebendiger „Wolf“, in Wahrheit ein friedliebender Statist im Wolfskostüm, hervor. Nach einem kurzen Schreckmoment fragte ein Mädchen sofort, ob er denn jetzt wüsste wie das Licht angeht. Der unterhaltsame Spuk ging zu Ende, aber die Bilder von leuchtenden Buchdeckeln in der Dunkelheit blieben im Kopf. „Ihr habt ganz toll mitgemacht“, bedankte sich Indra Peters bei den Kindern.