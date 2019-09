Weeze : Kinder begegnen den Heiligen in der Weezer Kirche

Weeze Zu einer „Begegnungsreise“ durch die Kirche lädt das Familienzentrum im Franziskuskindergarten Weeze ein.

Die Kinder (ab 4 Jahre) begegnen an diesem Nachmittag den Heiligen in der Weezer Pfarrkirche St. Cyriakus. Da ist zum Beispiel der Heilige Jakobus oder der Heilige Josef mit seiner ganzen Lebensgeschichte im Josefsaltar. Ebenso erfahren die jungen Besucher mehr vom Heiligen Cyriakus, dem Schutzpatron der Kirchengemeinde. Es gibt auch Gelegenheit, sich in Ruhe die weiteren Besonderheiten in der Kirche anzuschauen und zu bestaunen. Nach den Begegnungen in der Kirche gehen die Kinder wieder zurück in den Kindergarten oder können um 11.30 Uhr an der Kirche abgeholt werden.