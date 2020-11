Frau kommt in Wetten von der Straße ab : Mit Schutzengel unterwegs: Kind übersteht Unfall unverletzt

Frau kommt in Wetten von der Straße ab

WETTEN Eine junge Frau verlor in Wetten die Kontrolle über ihren Wagen. Im Auto saß ein zehn Monate altes Kind.

Einen Schutzengel hatte ein zehn Monate altes Kleinkind bei einem Unfall in Wetten. Denn der Vorfall hätte für das Kind und die zwei jungen Frauen im Wagen schlimm ausgehen können.

Nach Angaben der Polizei war am Samstagnachmittag eine 18-Jährige aus Rheinberg auf der Kapellener Straße in Wetten unterwegs. Hier verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Sie geriet zunächst auf den Grünstreifen, beim Gegenlenken kam der Wagen schließlich nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Böschung und kam nach einigen Metern in einem Feld zu Stehen.