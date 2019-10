Kardinal-von-Galen-Gymnasium : Kika-Trendcheck kommt ins Fernsehen

Die Schüler der Klasse 6c waren mit viel Spaß beim Trendcheck dabei. Am Samstag gibt es die Sendung im Fernsehen zu sehen. Foto: ja/Gymnasium Kevelaer

KEVELAER Welche Bands sind in? Was nervt? Welche Youtube-Stars muss man unbedingt kennen? Fragen, die beim Dreh des KiKa-Trendchecks am Kardinal-von-Galen-Gymnasium von der Klasse 6c beantwortet wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Sommer hatte sich Hannah aus der 6c beim Fernsehsender KiKa darum beworben, den Trendcheck am KvGG zu drehen. Wahrscheinlich hatte Hannah selbst am wenigsten damit gerechnet, aber ihre Bewerbung war so überzeugend, dass das KiKa-Team nach Kevelaer kommen wollte, um dort den Trendcheck zu drehen.

Dann war es endlich soweit, das Drehteam kam zusammen mit dem bekannten KiKa-live Moderator Ben an die Schule. Am 4. Oktober war der internationale Frustrationsschreitag. Dies sollte auch das Motto des Drehtags sein. Passend zum Motto war das Wetter an diesem Tag leider nicht so gut. Der Dauerregen hat der guten Stimmung aber nicht geschadet. Mit ein bisschen Kreativität wurde der Dreh, der für gewöhnlich im Freien stattfindet, ins Gebäude und in die Dreifachturnhalle verlegt.

Die Schüler konnten live erleben, wie eine Sendung gedreht wird, was dafür notwendig ist und wie lange es manchmal dauert, bis eine Szene „im Kasten“ ist. In den Pausen gab es für alle KvGGler die Möglichkeit, Selfies mit Ben zu machen, was im Foyer auch ausgiebig genutzt wurde.

Das Filmteam zeigte sich begeistert von der Schule, besonders von den Schülern. Die Redakteurin Sakina Gaba lobte die Kreativität und Spielfreude der Klasse 6c, die während des gesamten Drehs von ihrer Klassenlehrerin Frau Cepok begleitet wurde. Als Belohnung für den Tag gab es für alle Kinder Autogramme von Ben und einen KiKa-Turnbeutel. Am Ende eines aufregenden Drehtages machte sich die Filmcrew wieder auf den Weg zurück nach Berlin, und die zufriedenen, aber auch ein bisschen erschöpften Hauptdarsteller wurden in das wohlverdiente Wochenende verabschiedet.