Nach Abstimmung für Entwicklungsplan : Kiesabbau: CDU-Abgeordnete fühlen sich bedroht

NIEDERRHEIN Kiesgegner sind Charlotte Quick (CDU) angegangen. Günther Bergmann (CDU) stellte sich schützend neben sie.

(zel) Nachdem der Landtag in Düsseldorf am Freitag den Landesentwicklungslan verabschiedet hat, der auch zur Folge hat, dass am Niederrhein mehr Flächen zum Kiesabbau ausgewiesen werden, ist es zu einer Konfrontation zwischen Kiesgegnern und der CDU-Abgeordneten Charlotte Quick aus Hamminkeln gekommen. Nach der Plenarsitzung hatte sich Quick zusammen mit den CDU-Abgeordneten Margret Voßeler-Deppe (Issum) und Günther Bergmann sowie Stephan Haupt (FDP) in einem Bereich befunden, der für Besucher nicht zugelassen ist, als eine Phalanx von Kiesgegnern auf sie zugekommen sei. Zunächst habe es eine inhaltliche Diskussion gegeben. Dann sei einer der Kiesgegner auf sie zugegangen und habe gerufen: „Sie halten jetzt mal den Mund.“ Quick habe sich verbal, aber auch körperlich bedroht gefühlt, sagte sie unserer Redaktion.