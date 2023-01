Sankt Hubertusgilde Jugendraum neu ausgestattet

Die St. Hubertus-Gilde Keylaer ist ein historischer Schützenverein, der in der Bauernschaft Keylaer beheimatet ist. Die Hubertusgilde hat sich als Gründungsjahr das Jahr 1634 auf ihre Fahnen geschrieben. Doch können wir davon ausgehen, dass die Gilde schon wesentlich älter ist. Zum einen weil auch die Nachbar-Bruderschaft St. Antonius in Kevelaer älter ist und zum anderen weil das Patrozinium der Hubertuskapelle zum ersten Mal für das Jahr 1472 nachzuweisen ist. Für die Jahre 1630/31 existieren Rechnungen, die bereits auf den „Gildemeister to Keylaer op S. Huberts” ausgestellt sind. Dies sei die älteste vorliegende urkundliche Erwähnung der Hubertusgilde, heißt es.