König ist Dieter Track Keylaer feiert seinen Thron

Keylaer · Drei Wochenenden lang wird gefeiert. Der große Königsball fand am Freitag statt. Eine Woche drauf, am 11. November, wird zum legendären Bullenball eingeladen. Und auch am 18.

05.11.2023, 09:55 Uhr

Thronfoto der St. Hubertusgilde Keylaer mit Paul Track, Thomas Achten, Dieter Track, Markus Achten, Amelie Hiep und Lara Muellemann (v.l.) Foto: Norbert Prümen

Drei Wochenenden lang wird in Keylaer gefeiert und getanzt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Dieter Track, König der St. Hubertusgilde Keylaer. Zu seinen Adjutanten hat er seinen Sohn Paul Track, sowie Markus und Thomas Achten ernannt. Die Prinzenwürde errang Amelie Hiep, an deren Seite Lara Muellemann Adjutantin ist. Gefeiert wird noch einige Tage, unter anderem steht noch der legendäre Bullenball an. Den Abschluss der Festveranstaltungen bildet die 80er-90er Party am Samstag, 18. November, mit der Band „Sup-X“. Sämtliche Details zu den Veranstaltungen sowie Informationen zum Kartenvorverkauf unter www.hubertuskirmes.de. RP-Foto: Norbert Prümen

(RP)