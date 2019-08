KEYLAER feiert : Großer Andrang zum Jubiläum auf Keylaer im Geschichts-Café

KEYLAER „Ich fang’ an, bevor noch mehr kommen“, scherzte Geschichts-Café-Moderator Reinhard Peters, der zusammen mit seinen Freunden der St.-Hubertus-Gilde mit rund 30 bis 50 Gästen gerechnet hatte. Schlussendlich waren es knapp 100 Kevelaerer Geschichtsinteressierte, die mit dem Rad oder Auto angereist waren, um den Vorträgen zur Bauernschaft Keylaer zu lauschen.

In der Tat wurde Keylaer im Jahr 1144 erstmals im Zusammenhang mit einer Schenkung des Friedrich von Boedberg an das Xantener Stift urkundlich erwähnt. Von Boedberg stammte aus einer alten geldrischen Adelsfamilie, die im Herzogtum Geldern wichtige Führungspostionen einnahm. Dies ist unter anderem in der Festschrift „875 Jahre Keylaer“ nachzulesen, an der zahlreiche Personen mitgewirkt haben. Das 160-seitige Buch konnte vor Ort im Hubertushaus erworben werden. Insbesondere die Stadtarchivarin der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Dorothee Flemming-Lühr, leistete einen enormen Beitrag zur Aufarbeitung der Keylaerer Historie. In ihrem Vortrag las sie Passagen aus der Festschrift vor und nahm die Zuhörer mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis in das Jahr 1901, als die St.-Hubertus-Grundschule fertiggestellt wurde.

Info Radwandern zum Jubiläum: Am Freitag, 9. August, Treffpunkt ist um 18 Uhr am Keylaerer Hubertushaus. Von dort radeln die Teilnehmer zur Weezerstraße. Danach geht es zur Unterführung bei der Hegenerstraße am Schloss Wissen und über die Hahnenstraße am Keylaerer Wasserwerk vorbei zurück zum Hubertushaus. Dort stehen im Anschluss an die Radwanderung Getränke bereit. An insgesamt neun Stationen werden Denkmäler, Heiligenhäuschen und Wegkreuzes von Ernst Koppers, Hans-Gerd op de Hipt und Gerd Baumgärtner vorgestellt und in ihrer Bedeutung erläutert.