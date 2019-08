Kevin’s Pub in Weeze : Gut gelaunt beim sommerlichen Niersfest

Kevin’s Pub in Weeze

Weeze Pub-Betreiber Kevin Betts hat am Samstag zu Tanz und Bier beim Niersfest eingeladen.

Ein sommerlicher Samstagabend im August und die Weezer versammelten sich direkt an der Niers, um zusammen das schöne Wetter bei Tanz und Bier zu genießen. Zum zehnten Mal fand am Wochenende das Bürgerfest direkt neben „Kevin’s Pub“ in Weeze statt. Gegen 20 Uhr versammelten sich die ersten Zuschauer und die Veranstalter Kevin Betts und Stefan Bongaerts haben den Überblick. Sie sind gespannt auf die diesjährige Ausgabe des „Niersfestes“, genießen aber gelassen das ein oder andere Bier. Denn wie jedes Jahr füllte sich der Platz wie von selbst. Kevin Betts ist stolz, dass auch der hauseigene Campingplatz zu dieser Zeit voll besetzt ist. Und das nur von Leuten, die genau für dieses Fest gekommen waren.