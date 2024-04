Neue Ausgabe erhältlich Magazin gibt Überblick über Veranstaltungen in Kevelaer

Das Kevelaer Magazin liegt kostenfrei zur Mitnahme in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus. Ebenfalls kann das Magazin unter 02832 122991 beziehungsweise -992 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de bestellt werden. Die Ausgabe steht auch als digitaler Download über www.kevelaer-marketing.de zur Verfügung.