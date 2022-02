Nach Missbrauchsvorwürfen : Kevelaers Rat distanziert sich von Bischof Janssen

Kevelaer Die Kevelaerer Politik hat entschieden: Die Bischof-Janssen-Straße wird umbenannt und soll künftig Kastanieneck heißen. Zudem hat sich der Rat in Kevelaer von der Ehrenbürgerwürde Janssens distanziert.

Der Grund sind die Erkenntnisse aus dem Missbrauchsgutachten des Bistums Hildesheim. Demnach hat der Bischof, der zuvor auch Pfarrer in Kevelaer war, Missbrauchsfälle im Bistum Hildesheim vertuscht. Die ihm selbst zu Last gelegten Missbrauchsfälle konnten weder bestätigt noch widerlegt werden. Die bisherige Bischof-Janssen-Straße in Kevelaer wird nun in Kastanieneck umgewidmet. Für den Namen hatten sich die Anwohner entschieden. Was die Ehrenbürgerschaft angeht, hat die Politik klar Stellung bezogen. Die Stellungnahme wurde am Dienstabend im Rat verlesen. Darin wird die aufrichtige Anteilnahme den Opfern gegenüber ausgesprochen. Die Haltung und die Handlungen des Bischofs im Rahmen der Missbrauchsvorfälle im Bistum Hildesheim hingegen werden verurteilt. Man begrüße die Aufarbeitung. Außerdem distanziert sich der Rat der Stadt Kevelaer von der Auszeichnung zum Ehrenbürger. „Der Geehrte hat sich nachträglich der Auszeichnung als unwürdig erwiesen, indem er nach bekanntgewordenen Missbrauchsvorwürfen im Bistum Hildesheim keinerlei Maßnahmen ergriffen hat, um die Opfer zu schützen und weitere Straftaten zu verhindern, sondern im Gegenteil Taten verschwiegen und vertuscht und sich damit der Komplizenschaft mit den Tätern schuldig gemacht hat.“