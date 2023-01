Kevelama wurde vorgestellt Das neue Maskottchen für Kevelaer

Bereits jetzt können Magnete und Radiergummis mit Kevelama-Aufdruck in der Tourist Information erworben werden. „Radiergummis sind zu einem Preis von 1,50 Euro erhältlich und in jedem Fall richtige Hingucker im schulischen Etui. Auch die Magnete machen sich gut am heimischen Kühlschrank oder einer Magnetwand am Schreibtisch“, meint das Team von Kevelaer Marketing. Diese kosten 2 Euro und sind ebenso in der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12, wie im Webshop auf www.kevelaer-tourismus.de erhältlich.