Kevelaers Museumsleiterin Veronika Hebben gibt einen Überblick : Die Liebe in der Kunst

Die Liebe in der Kunst

Kevelaer Von göttlichen Liebespaaren bis hin zu wütend schauenden Maria-Figuren auf der Aussteuertruhe: Die Kunst hat sich auf vielfache Weise mit dem Thema „Liebe“ beschäftigt und Kevelaers Museumsleiterin präsentiert einige Beispiele.

Zur besinnlichen Zeit des Weihnachtsfests ist es ein passender Moment, um einmal inne zu halten und einen Blick darauf zu werfen, wie die Liebe selbst in der Kunst präsentiert wird.

Den Anfang macht ein Kupferstich von Jacob Matham von etwa 1600 nach einer Vorlage von Hendrick Goltzius. Er zeigt eine „Agape“, die menschlichen Symbolisierung der Liebe, zu deren Füßen mehrere Puttos, kleine Engelsfiguren, zu sehen sind. „Die Liebe ist ein Thema, das von der Antike bis in die heutige Zeit immer wieder behandelt wird. Wahrscheinlich haben sich bereits Höhlenmalereien mit ihr beschäftigt“, erklärt Hebben. „Denn die Kunst lebt von der Bildlichkeit, da möchte man natürlich auch Gefühle ausdrücken. Gerade Goltzius und Künstler seiner Zeit liebten es, sich dabei auf die Antike zu berufen.“ Solche wiederkehrenden Gestaltungselemente schlugen eine Brücke über die Jahrhunderte.

Ein weiterer Stich von Matham nach Goltzius zeigt zum Beispiel den Kriegsgott Mars und die Liebesgöttin Venus beim Liebesspiel. „Man stellte gerne Götterpaare dar, besonders wie hier, wenn sie Gegensätze symbolisieren“, so Hebben. „Dazu kommt die freizügige Präsentation, denn die Liebe wurde immer schon so schön wie möglich dargestellt. Kleine, spitze Brüste, wohlgeformte Körper, unglaublich ausgearbeitete und ausdrucksstarke Gesichter.“

Zwischenzeitlich, im Mittelalter, hätte man solche nackten Tatsachen aufgrund des damaligen Zeitgeistes jedoch nicht öffentlich zeigen können. „Statt körperlicher Reize gab es Gestik und Mimik. Das Werben des Mannes um die Frau stand im Vordergrund. Die Liebe wurde zu einem festen gesellschaftlichen Ritual“, führt Hebben aus. Gestaltungselemente, die mit dem Thema assoziiert sind, haben aber auch noch weitere Bedeutungen: „Nehmen wir zum Beispiel die Symbolkraft der Kunst auf dieser Kachel“, sagt sie und zeigt eine Fliese, auf der ein blau dargestellter Putto mit gespanntem Bogen zu sehen ist. „Die Kachel war vielleicht Teil eines größeren Werkes, aber auch als Einzelmotiv ist die kleine Figur interessant. Denn sie symbolisiert nicht nur die Liebe, sondern mit ihrem gespannten Bogen auch Aufmerksamkeit und Wachsamkeit.“ Es gibt durchaus Objekte, die Spielraum für Spekulationen lassen. Etwa eine Aussteuertruhe von Ende des 18. Jahrhunderts, auf der eine wütend blickende Maria zu sehen ist. „Vielleicht war es eine Zwangsheirat, oder das Ehepaar musste wegziehen?“, spekuliert Veronika Hebben. „Truhen wie diese wurden immer speziell für einen Anlass geschaffen und dahingehend gestaltet. Das Motiv hat also definitiv eine Bedeutung, nur welche, das ist über die Jahre leider verlorengegangen. So viel zum Thema ‚tragische Liebe‘.“

Was kann man abschließend zur Liebe und ihrem Platz in der Kunst sagen? Veronika Hebben denkt kurz nach und lächelt: „Ich glaube, dass die Liebe und all ihre Formen sehr wichtig sind. Von der sinnlichen Liebe bis hin zur Nächstenliebe, die man nicht nur auf Weihnachten beschränken sollte. Darüber hinaus ist die Liebe einfach eine wunderschöne und unendliche Geschichte, weshalb Künstler auch immer wieder verschiedene Aspekte von ihr zeigen wollen. Das Thema ist einfach uferlos.“