Kultur in der Wallfahrtstadt : Herbstkonzert des Männer-Gesang-Vereins

Der Vorverkauf für das Konzert ist gestartet.

Der Kevelaerer Männer-Gesang-Verein präsentiert am Sonntag, 6. Oktober, im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus ein Chorkonzert mit dem Titel „Melodien aus Europa“. Es kommen Lieder aus mehreren europäischen Ländern zur Aufführung, so aus Italien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Das Konzert wird vom Kevelaerer Männer-Gesang-Verein und dem Frauenchor „pro musica“ aus Uedem bestritten.

Als besondere Gäste werden der nicht nur in den Niederlanden sehr bekannte Bariton Marco Bakker und die dort lebende bekannte Violinistin Emma Breedveld auftreten, beide aus Amsterdam. Marco Bakker ist ein viel gefragter internationaler Konzertsänger mit einem breiten Opern-, Operetten- und Konzertrepertoire und wurde schon in verschiedene Konzertsäle im In- und Ausland eingeladen. So unternahm er in den vergangenen Jahren Konzertreisen nach Kanada und in die Karibik, unter anderem auf die Niederländischen Antillen.