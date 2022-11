Künstler legen Hand an : „Wunderfenster“ entdecken in Kevelaers City

„Wunderfenster“ entdecken in Kevelaers City

Künstler legen Hand an

Die Künstlerin Anique Bossink vom „Wunderfenster“ arbeitet an einem weihnachtlichen Kunstwerk in der Kevelaerer Innenstadt. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Das Künstler-Duo Anique Bossink und Jonas Termijtelen werden auch in diesem Jahr wieder die Schaufenster von 24 Geschäften in der Innenstadt künstlerisch gestalten.

„Das Wunderfenster“ schafft vergängliche Kunstwerke auf Kevelaers Schaufenstern. Schon im vergangenen Jahr haben die beiden Künstler Anique Bossink und Jonas Termijtelen von „Das Wunderfenster“ die Schaufenster von 24 Geschäften in der Innenstadt künstlerisch gestaltet. Kevelaerer und Besucher waren von den weihnachtlichen Motiven, die einen über die gesamte Innenstadt verteilten Adventskalender bildeten, begeistert. Deshalb sorgt das Kevelaer Marketing zusammen mit dem Künstler-Duo von „Das Wunderfenster“ mit der Aktion auch in diesem Jahr wieder für weihnachtliche Hingucker. Ab November sind Anique und Jonas in Kevelaer unterwegs und verschönern Schaufenster mit ihren Werken. „Welche Kunstwerke auf die Schaufenster kommen, können die Unternehmer selbst entscheiden. Wir wünschen uns aber natürlich zur Weihnachtzeit passende Motive“, sagt Citymanager Tobias Nelke.