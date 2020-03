Eltern zahlen nicht für April : Kita-Gebühren: Pichler begrüßt neue Regelung

KEVELAER Gute Nachricht auch für die Eltern in Kevelaer. Für April werden die Kindergartenbeiträge komplett übernommen.

So schnell kann das gehen: Erst am Dienstag hatten Verwaltungsspitze und Fraktionsvorsitzende nach einer Telefonkonferenz vereinbart, die Kindergartenbeiträge erst einmal weiter einzuziehen, obwohl die Einrichtungen geschlossen sind. Man wollte dann im Juni in den Ausschusssitzungen beraten, ob den Eltern das Geld zurückerstattet wird.