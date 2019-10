Ehrenamtlicher Nachwuchs wird gesucht : Neue Fahrer für Kevelaers Bürgerbusse

Ein Bügerbus kreuzt die Hauptstraße in Kevelaer. Der Bus ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, in die Stadt zu kommen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Im Juni dieses Jahres haben wir darüber berichtet, dass der Bürgerbus in Winnekendonk dringend Fahrer sucht. Es haben sich Freiwillige gemeldet. Auch die anderen drei Linien aus den Ortschaften sind auf Nachwuchs angewiesen.

Elf mal am Tag fahren Freiwillige mit dem Bürgerbus von Winnekendonk über Sonsbeck nach Kevelaer und wieder zurück. Auf ihrer Fahrt nehmen sie Menschen mit, die ins Stadtzentrum oder eine andere Ortschaft wollen. Der Bürgerbusverein Winnekendonk ist dabei auf die ehrenamtlichen Fahrer angewiesen. Ohne sie kann der Fahrplan nicht eingehalten werden.

Vor vier Monaten rückte die Möglichkeit einer Fahrplankürzung näher. Dem Verein fehlten Fahrer, es gab nicht genug „Nachwuchs“ unter den Ehrenamtlichen (die RP berichtete). Auch die anderen drei Bürgerbuslinien, die Kervenheim, Wetten beziehungsweise Twisteden mit Kevelaer verbinden, kennen die Sorge um den Nachwuchs. In den vergangenen Jahren mussten auch sie immer wieder die Möglichkeit in Betracht ziehen, den Fahrplan einzukürzen, sollten sich keine neuen Fahrer melden.

Fahrer werden Fahrer werden kann jeder mit einem Führerschein Klasse B (ehemals Klasse III) hat. Ein Gesundheitscheck ist für den Personenbeförderungsschein nötig. Fahrer sollten für eine Drei-Stunden-Schicht in der Woche Zeit haben.

Fahrtkosten Eine Fahrt kostet innerhalb einer Ortschaft 1 Euro (0,70 Euro für Kinder), von einer Ortschaft nach Kevelaer oder zurück 1,20 Euro (1 Euro) und von einer Ortschaft über Kevelaer in eine andere Ortschaft 2 Euro (1,20 Euro).

Zeiten Die Bürgerbusse fahren unter der Woche zwischen acht und 14 Mal, an Samstagen drei- bis viermal.

„Es ist schwer, Ehrenamtliche zu finden“, sagt Heinz Peters, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Wetten. „Aber das gilt ja nicht nur für uns Bürgerbusse, sondern auch für andere Vereine.“ Trotzdem gibt es in Wetten aktuell Vorfreude auf vier neue Freiwillige. Bis die aber tatsächlich fahren dürfen, dauert es noch acht bis zehn Wochen. Zuerst muss ein Personenbeförderungsschein her, dessen Bearbeitungszeit ärgerlich für den Vereinsvorsitzenden aus Wetten ist: „Die Leute warten drauf, dass sie fahren können, aber sie dürfen nicht, weil die Papiere fehlen.“

Ehrenamtliche in Wermelskirchen

Ehrenamtliche in Wermelskirchen : Bürgerbusverein sucht ständig neue Fahrer

Verkehr in Kevelaer

Verkehr in Kevelaer : Bürgerbusverein Winnekendonk sucht dringend Verstärkung

Auch in Twisteden gibt es neue Fahrer, teilweise sind die Mitglieder des Bürgerbusvereins von Tür zu Tür gegangen, um neue Freiwillige zu werben. Das hat sich aus Sicht des Vorsitzenden, Klaus Fahrenholz, gelohnt: „Wir können immer neue Fahrer gebrauchen, aber wir kommen momentan gut über die Runden.“ Der Verein bemüht sich darum, in Twisteden sichtbar zu werden, zum Beispiel mit einem Infostand auf dem Sternenmarkt.

Wilhelm Meier-Ebert, Vorsitzender des Kervenheimer Bürgerbusvereins, hat zwar momentan ausreichend Fahrer, blickt aber trotzdem besorgt in die Zukunft. „Das sind alles Momentaufnahmen, das kann morgen schon wieder anders aussehen“, sagt er und spielt damit auf das Alter der Ehrenamtlichen an. In allen vier Bürgerbusvereinen sind es vor allem Senioren und Seniorinnen, die den Bürgerbus fahren.