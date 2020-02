Kevelaerer Männergesangverein : Kevelaers sangesfreudige Männer suchen den Profi-Dirigenten

Kevelaer Nach dem Abschied von Tom Löwenthal wird ein Nachfolger für den Männergesangverein gesucht. Unter den vier Kandidaten ist auch eine Frau.

Mit dem Weggang von Tom Löwenthal ging für den Kevelaerer Männergesangverein (KMGV) eine Ära zu Ende. Knapp drei Jahre stand der Niederländer den sangesfreudigen Männern vor, feilte an ihren Stimmen und machte sie fit für Konzerte. „Aus gesundheitlichen und familiären Gründen hat er seine Chorleitertätigkeit bei uns aufgegeben“, erklärt Josef Lipka vom KMGV. Die Lücke soll so bald wie möglich geschlossen werden. Zwar gibt es mit Gerhard Löffler einen Vizechorleiter. Aber er ist auch Mitglied des Vereins. Es sei gut, wenn ein Externer auch auf das Sangesvermögen der gestandenen Männer schaut, so der Grund für die Suche nach einem Nachfolger für Löwenthal. Ein Profi soll es sein, der mit den Sängern auch neue Lieder einübt. „Schon Ende des Jahres hatten wir uns auf dem Markt nach Nachfolgern umgesehen und konnten schon eine Dame und drei Herren zu einem Probedirigat einladen“, erklärt Lipka das Prozedere. Natürlich könne auch eine Frau Dirigentin des Männergesangvereins werden. Gabriele Köhler gehört zu den Kandidaten des Probedirigats. „Sie dirigiert zum Beispiel die Niederrheiner“, sagt Lipka. „Die Niederrheiner“ ist ein Männergesangverein aus Straelen. Weitere Kandidaten sind Michael Sibbing aus Weeze, Ottmar Stengel aus Krefeld und Wolfgang Dahms aus Kleve. „Anfang der Fastenzeit haben wir auf jeden Fall einen neuen Chorleiter“, ist Lipka überzeugt. Die vier Kandidaten werden jeweils eine 90-minütige Probe führen mit zwei Liedern, die dem Chor bekannt sind, und einem neuen. Die Sänger werden mit in die Entscheidung einbezogen. Die Chemie muss stimmen. Jeder Sänger darf mitwählen, wer der neue KMGV-Dirigent wird. Ein eigenes Chorleitungsfindungsgremium gibt es auch noch.