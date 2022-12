Kevelaerer Männer-Gesang-Verein Gedenken an Opfer des Holodomor

90 Jahre ist der Holodomor her. Die verheerende Hungerkatastrophe in der Ukraine, bei der Millionen Menschen ums Leben kamen. Der sowjetische Machthaber Josef Stalin hatte in den 30er Jahren massenhaft Getreide, Vieh und Lebensmittel in der Ukraine konfiszieren lassen. Der Bundestag hat die gezielt herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine jetzt offiziell als Völkermord anerkannt. Angesichts des Ukraine-Krieges bekommt das Ereignis besondere Aktualität.