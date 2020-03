Kulturelles Leben in Kevelaer : Neuer Chorleiter Wolfgang Dahms kommt aus Kleve

Kulturelles Leben in Kevelaer

So sieht es aus, wenn die Kevelaerer Männer einen Auftritt haben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Jahreshauptversammlung des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins (KMGV) hatte einen außergewöhnlichen Tagesordnungspunkt. Es ging um die „Wahl einer neuen Chorleitung“.

Nachdem das Chorleitungsfindungsgremium eine Kandidatin und vier Kandidaten gefunden hatte, die ein Probedirigat abhalten wollten, wurden die Termine festgelegt. Ende Januar war der erste Termin, der letzte war am Aschermittwoch. Der Chor war sehr angetan von den Proben. Alle fünf Interessenten, die sich beworben hatten, waren mit dem Chor und seiner Leistung zufrieden und wünschten sich, die Chorleitung zu übernehmen. Auch in den Gesprächen nach den Proben wurde deutlich, dass es zwischen dem oder der „Neuen“ zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit kommen könnte.

Der KMGV hatte die Qual der Wahl; denn nach jeder Probe hörte man Stimmen, die sagten, das ist der oder die Richtige. Also wurden auf der Jahreshauptversammlung nochmals die wichtigsten Punkte der Probedirigate und der anschließenden Gespräche zusammengefasst, um den Mitgliedern aktuelle Kriterien für die Wahl an die Hand zu geben. Dann kam es zur Wahl. Und das Ergebnis war recht eindeutig: Der überwiegende Teil der Mitglieder (vier Fünftel) hatte sich für Wolfgang Dahms aus Kleve entschieden. Nachdem Dahms von dem Ergebnis informiert worden war, freute auch er sich über die Wahl und wird am 1. April die Arbeit mit dem Chor aufnehmen.