Kevelaer : Kevelaerer Kinder an der Berliner Mauer

Kindgerecht wird an der Berliner Mauer Geschichte lebendig. Foto: Thomas Binn

Kevelaer Die Pfingstferien sind für 33 Kids eine Reise in die deutsch-deutsche Geschichte. Mit dem Kevelaerer Verein "Zielpunkt Meer" ging es an der ehemaligen Grenze entlang. Thomas Binn erzählt von einigen Gänsehautmomenten.

Die Fahrräder sind gepackt, wie immer, wenn es mit "Zielpunkt Meer" auf große Fahrt geht. Vieles kann man vorbereiten, nicht aber die eigenen Gefühle. Die Reise, auf die sich diesmal 33 Kinder aus Kevelaer, Geldern und Uedem gemacht haben, verspricht emotional zu werden. "Es ist anders als alles andere, was wir bisher gemacht haben", sagt Projektleiter Thomas Binn.

Mit dem Rad geht es für die Gruppe eine Woche lang durch Berlin. Foto: Thomas Binn

Und das liegt nicht nur daran, dass es diesmal nicht, wie der Name vermuten lässt, ans Meer geht. "Aber wir sitzen nur fünf Minuten vom Wannsee entfernt. Das ist ein bisschen wie Meer", sagt der Kevelaerer lachend. Anders als sonst, haben die Radfahrer auch nur eine Woche Zeit, eine Pfingstferienwoche lang. Die Gruppe ist mit dem Zug nach Berlin gefahren. Mit dem Fahrrad geht es nun an der einstigen deutsch-deutschen Grenze entlang. "Wir waren an einem Denkmal am ehemaligen Todesstreifen. Dort, wo Menschen gestorben sind, stehen Stelen", erklärt Binn.

Von Kevelaer ging es mit "Zielpunkt Meer" zu Gedenkstätten auf dem Berliner Mauerradweg. Seit Samstag ist die Gruppe auf Tour. Foto: Thomas Binn

Info Seit 16 Jahren unterwegs ins Abenteuer Was Seit 2002 gibt es "Zielpunkt Meer". Das sind Abenteuer-Radtouren mit Kindern aus Kevelaer und Umgebung unter der Projektleitung von Thomas Binn. Wann Los geht es immer in den Ferien, meistens in den Sommerferien, diesmal aber auch in der Pfingstferienwoche. Wer Möglich werden die Touren durch zahlreiche Unterstützer.

Mit den Kindern und Jugendlichen war er an einer Stelle, an der ein zehnjähriger Junge und sein 13-jähriger Bruder erschossen worden sind, weil sie zu ihrem Vater in den Westen wollten. "Du siehst nur eine Wand und die Silhouette der Jungs. Es schnürt dir den Hals zu", beschreibt Binn seine Empfindungen. "Was wir den Kindern mit auf den Weg geben wollen, ist: Das darf so nie mehr passieren! Und wir werden nicht müde, davon zu erzählen." Bereits im vergangenen Jahr ging es mit der Gruppe "Zielpunkt Meer" in den Sommerferien an der innerdeutschen Grenze mit dem Fahrrad entlang, hoch bis zur Ostsee, 600 Kilometer mit dem Rad. Emily war mit dabei. "Das war sehr interessant", sagt die Elfjährige, die vielleicht sonst nur aus dem Geschichtsbuch davon erfahren hätte.



"Die Kinder, die bei uns groß werden, kriegen das Drama, das sich damals an der Grenze abgespielt hat, nicht mehr mit. Aber sie wollen darüber etwas wissen, weil es Teil der deutschen Identität ist", fügt Binn an, warum ihm diese Radtour so wichtig ist. Keinesfalls erleben die Kinder aber eine Woche lang bierernsten Geschichtsunterricht, betont Binn. Natürlich ist auch ein Fußball mit auf die Reise nach Berlin gegangen, es wird viel gelacht, es werden Witze erzählt und auch Probleme gelöst. Die elfjährige Emily erzählt von platten Reifen und einem kaputten Fahrrad auf der Reise. Aber dann wird gemeinsam angepackt, der Junge mit dem defekten Rad bekam das eines Betreuers. "Und die Größeren schieben auch schon mal die Kleineren, wenn die nicht mehr können", sagt Emily. Ob sie denn zu den Großen oder zu den Kleinen gehört? "Mittel", schätzt Emily. Die Kinder sind zwischen zehn und 14 Jahre alt. Moses ist zwölf Jahre alt und schon drei Mal mit "Zielpunkt Meer" unterwegs gewesen. Die Natur, das Fahrrad fahren und die Spiele abends im Zelt, das findet er super. Elektronische Geräte, also auch Handys, sind auf diesen Reisen tabu. Ob er das vermisst? Das "Nein" kommt von Moses ziemlich schnell und sehr überzeugend. Um die 50 Kilometer liegen heute vor den Kindern. "Das kann man aber nicht immer so genau sagen, wenn man sich mal verfährt", sagt Moses fachmännisch. Das Sich-Verfahren findet er übrigens nicht schlimm, "eher witzig", sagt er.

Auch wenn Binn Projektleiter ist, "es ist nicht allein mein Projekt", sagt der Kevelaerer, der auch für die RP Fotos macht. "Es funktioniert nur, weil sich so viele Leute unglaublich engagieren." Nun ist das Team mit neun Betreuern und 33 Kindern in Berlin unterwegs. Sie sind auch in der Hauptstadt ihrer Linie treu geblieben. Überall haben sie kostenlos ihr Quartier aufgeschlagen, selbst in Berlin-Mitte. Dort haben sie auf dem Abenteuerspielplatz. dem Otto-Spielplatz in Moabit, übernachtet. "Wir haben große Zelte dabei", sagt der Kevelaerer. Und zu einem richtigen Abenteuer gehört auch, dass es nur eine Dusche gibt oder drei Tage lang keine. "Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir beim Besuch des Bundestages mit dreckigen Füßen vor Stefan Rouenhoff treten", sagt Binn lachend. Am Donnerstag steht dieser Besuch auf dem Programm, das ist dann die neuere deutsche Geschichte. Für Samstag ist die Rückreise nach Kevelaer geplant.

(RP)