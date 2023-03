Schülerwettbewerb der Sparkasse Rhein-Maas Kevelaerer Gymnasiasten spekulieren an der Börse

Bei der Preisverleihung in Kleve freute sich das Gewinnerteam, bestehend aus Leon Alani und Konrad van Os aus der Jahrgangsstufe EF, über den ersten Platz im Schülerwettbewerb der Sparkasse Rhein-Maas. Beiden gelang es, in der Spielphase den Wert ihres Aktiendepots um mehr als 12.000 Euro zu steigern. „Zuerst haben wir uns eher von unserer Intuition leiten lassen“, erklärte Leon auf die Frage nach der Gewinnerstrategie. Sein Teampartner Konrad ergänzte, dass natürlich die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine ihre Käufe beeinflusst hätten. Mit den Aktien von Rheinmetall hätten sie die größten Gewinne erzielt. Auf die Frage, was sie mit den gewonnenen 250 Euro machen würden, waren sich beide einig, es in die Modemarke „Pegador“ zu investieren, immerhin sei ihr Teamname von dieser Marke abgeleitet, erklärte Leon.