Königsgalaball : Kevelaerer Bürgerschützen feierten im „Goldenen Apfel“

Die Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer feierte jetzt im Vereinslokal „Goldener Apfel“ ihren Königsgalaball. König Georg Vloet und Adjutant Manuel Vloet hatten gemeinsam mit Präsident Stefan Boßmann eingeladen.

Die Veranstaltung gilt für König, Adjutant und Wache alljährlich als Höhepunkt im Schützenjahr. In diesem Jahr wurde Tradition großgeschrieben. Schon mit der Einladung wurde allen Bürgerschützen klar: das ist ein „Galaball“. Also war Schützenanzug und festliche Robe angesagt. Eine Zwei-Mann-Kapelle, oder eher eine Frau-Mann-Kapelle, sorgte für passende und tanzbare Musik, der feierliche Einmarsch von König und Adjutant in Begleitung der Damen wurde mit der Königswache und ihren Damen komplettiert und mutete mit Blumensträußen festlich an. Ein „Hoch auf den König“ hieß es bei der Ansprache durch Präsident Stefan Boßmann, der auch die Familie von König und Adjutant sowie deren Freunde herzlich willkommen hieß. In unverkennbar lockerer Art grüßte König Georg die Anwesenden - und damit stand dem Feiern nichts mehr im Wege. Traditionell eröffnete der „Thron“ mit einem Schneewalzer den Tanz.