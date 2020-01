Drogen in Winnekendonk : Kevelaerer baute Marihuana an

Winnekendonk Das Landgericht fällt ein Urteil wegen einer Drogenplantage in Winnekendonk.

(jehe) Zum Trocknen aufgehängte Cannabispflanzen, 557 Pflanztöpfe und technische Ausrüstung fand die Kriminalpolizei, als sie im Juli vergangenen Jahres eine Doppelhaushälfte in Winnekendonk durchsuchte. Schnell war klar: Hier hat jemand professionell Cannabis angebaut. Einer der Beteiligten, ein Niederländer bosnischer Herkunft, war bereits im Oktober dafür verurteilt worden. Zwei weitere Angeklagte mussten sich seit Montag vor dem Klever Landgericht verantworten. Am Mittwoch urteilte die erste große Strafkammer: Auch die beiden haben am Marihuanaanbau mitgewirkt.

Der 30-jährige Hauptangeklagte aus Kevelaer soll zusammen mit dem bereits verurteilten Niederländer in Aufbau und Betrieb der Plantage eingebunden gewesen sein. Er wurde am Mittwoch für die dortige Mitwirkung und für weitere Drogengeschäfte zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Seine mitangeklagte Lebensgefährtin ist der Beihilfe schuldig, weil sie einmal half, umgeknickte Pflanzen aufzurichten. Die 25-Jährige wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 30-Jährige hatte am Montag erklärt, dass der bereits verurteilte Niederländer zusammen mit einer weiteren Person für die Plantage verantwortlich gewesen sei. Er selbst habe nur beim Austauschen einiger Schlösser und dem Aufrichten einiger Pflanzen geholfen – ein Freundschaftsdienst. Die Kammer schenkte der Einlassung keinen Glauben: „Wir sind davon überzeugt, dass der Angeklagte von Anfang an eingeweiht war und auch mitgewirkt hat“, so der Vorsitzende Richter Frank Janßen. Die Freiheitsstrafe gegen den Hauptangeklagten setzt sich aus dem Plantagenbetrieb und anderweitigem, teils bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln zusammen. So fanden die Ermittler in einem vom 30-Jährigen genutzten Schuppen Amphetamin, MDMA und Marihuana nebst mehreren Schusswaffen. Und auch in der Wohnung seiner Freundin hatte der Mann Drogen deponiert: Ein Rucksack und Päckchen voller Marihuana stach der Polizei gleich beim Betreten des Wohnzimmers ins Auge.