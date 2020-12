Aktion pro Humanität : Kalender-Erlös für zahnärztliche Versorgung

Kevelaer Das Kevelaerer Arzt-Ehepaar Klein verwendet seine Naturfotos für einen guten Zweck in Benin. Der Erlös fließt ins „Zahnarztstuhl-Projekt“ für Gohomey.

Sanft streicht ein Kranichpärchen durch die Luft, in einem leuchtend gelben Getreidefeld behauptet sich stolz und selbstbewusst eine einzelne Blume, in einem Spinnennetz blinzeln funkelnde Regentropfen dem jungen Tag entgegen – und all diese so scheinbar leicht eingefangenen Naturmotive eint ein Ziel: Sie sollen helfen, den Menschen in einem bitterarmen westafrikanischen Dorf einen Besuch beim Zahnarzt zu ermöglichen.

In diesem Jahr aber macht Corona eine Reise nach Benin unmöglich – die Kleins wollen dennoch aktiv werden. 25 Euro kostet der Jahreskalender 2021 inklusive Holzbänkchen, 20 Euro ohne Steckklötzchen. In ihrer gemeinsamen Praxis in Kevelaer haben die Kleins gleich vorn am Eingang eine Fotowand installiert, an der man sich alle zwölf Motive für 2021 anschauen kann. Der Kalender ist ab sofort, liebevoll als Geschenk verpackt, in der Praxis, Busmannstraße 18, erhältlich. Infos/Bestellungen sind auch möglich unter Telefon 0151 21051820 oder per Mail an Kalenderfuerbenin@gmail.com.