Abfallwirtschaft : Kevelaerer ärgert sich: Gelber Sack blieb vier Wochen liegen

Da war der Ärger bei einem Kevelaerer groß. Er hatte einen gelben Sack mit recyclebaren Abfällen an die Straße gestellt, doch als er mittags nachschaute, stand der Sack immer noch an der Feldstraße.

Der Mann rief zweimal bei der Stadtverwaltung an und dann auch noch direkt bei Schönmackers. Ohne Erfolg. Der Sack blieb liegen. Vier Wochen stand der gelbe Sack an der Straße, erst bei der nächsten turnusmäßigen Abfuhr wurde er schließlich mitgenommen.

Schönmackers weist darauf hin, dass die Säcke rechtzeitig an der Straße stehen müssen. Das heißt vor 6 Uhr morgens. „Am besten sollten die Bürger den Sack schon am Vorabend an die Straße stellen“, so die Sprecherin.